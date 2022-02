Chi l’ha visto, anticipazioni 9 febbraio 2022: casi, temi e aggiornamenti della puntata

Chi l’ha visto? Anticipazioni puntata del 9 febbraio

Torna in tv Chi l’ha visto. Questa sera, mercoledì 9 febbraio, un nuovo appuntamento con il programma di Rai 3 condotto dalla bravissima Federica Sciarelli. A partire dalle 21:30, al termine dell’episodio della soap Un posto al sole, inizierà la nuova puntata. Ma ecco di cosa si parlerà questa sera. I casi che verranno trattati, secondo le anticipazioni, sono quelli relativi agli aggiornamenti sulla morte di Liliana Resinovich, una storia già trattata più volte in maniera dettagliata in trasmissione nelle settimane scorse.

Anticipazioni Chi l’ha visto? I casi della puntata di stasera mercoledì 9 febbraio 2022

Nella puntata di questa sera di Chi l’ha visto? la conduttrice Federica Sciarelli tratterà anche della scomparsa della signora Giovina Mariano, la 60enne ex dipendente del comune di Pescara scomparsa 4 anni fa. Che fine ha fatto? Nel corso del programma la Sciarelli racconterà le ultima novità relative alla vicenda: la polizia è infatti entrata nella villa della donna e adesso indaga per omicidio. Si cercano tracce nella casa di Moscufo dove Giovina abitava.

Anticipazioni Chi l’ha visto? Gli altri casi

Questa sera a Chi l’ha visto? la giornalista Federica Sciarelli parlerà anche anche dell’omicidio di Carmine D’Errico, l’uomo ucciso con 40 coltellate. Per questo delitto è stato arrestato il figlio, che però si rifiuta di rispondere alle domande del Gip. Era stato proprio il figlio Lorenzo a denunciare la scomparsa del padre chiamando Chi l’ha visto?