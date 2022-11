Chi l’ha visto?, anticipazioni 9 novembre 2022: stasera il caso di Greta

Torna, come ogni mercoledì che si rispetti, l’appuntamento fisso e imperdibile con Chi l’ha visto?, il programma di Rai 3 che, ormai da anni, vede alla conduzione la giornalista Federica Sciarelli. Al centro della puntata segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà e casi da risolvere, tra gialli e misteri.

Chi è Greta, la sua storia a Chi l’ha visto?

Questa sera, mercoledì 9 novembre, si parlerà di Greta, una cantante originaria di Erba, in provincia di Como, che ha fatto perdere le sue tracce. Prima di scomparire la donna si trovava a Porto Tolle, dove era andata per vendere la casa ereditata dal nonno. E lei ha conosciuto un uomo sui social, con il quale ha passato l’ultima sera. Questa sera Federica Sciarelli proporrà la sua testimonianza.

Documenti inediti su Marzia Capezzuti

E ancora, questa sera spazio anche alla scomparsa e alla morte di Marzia Capezzuti. Verranno mandati in onda documenti e video inediti sulla giovane ritrovata senza vita in un casolare a Pontecagnano. Uno degli indagati è stato arrestato. Come sempre, non mancheranno le richieste di aiuto e le segnalazioni di chi ha bisogno di aiuto.