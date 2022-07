Chi l’ha visto?, anticipazioni dello ‘speciale’ di mercoledì 13 luglio 2022: la scomparsa di Federico Caffè

Torna, come ogni mercoledì, l’appuntamento imperdibile con Chi l’ha visto?, il programma di Rai 3 che mette al centro casi di cronaca, gialli da risolvere e segnalazioni di persone in difficoltà o scomparse. Alla conduzione, anche in questa puntata speciale, la giornalista Federica Sciarelli.

Dove si trova Federico Caffè? Stasera il caso a Chi l’ha visto?

Questa sera, nella puntata speciale, la trasmissione tornerà sul caso, ancora senza risposta, del professor Federico Caffè. Ai microfoni del programma il racconto dei suoi studenti. Ma che fine ha fatto l’economista, che è stato anche il professore del presidente del Consiglio, Mario Draghi?

Speciale “Chi l’ha visto?” La misteriosa scomparsa dell'economista Federico Caffè, che è stato professore anche del Presidente del Consiglio Mario Draghi#Mercoledì #13luglio alle 21:20 con Federica Sciarelli su #Rai3 e #RaiPlay pic.twitter.com/5HQlHH9z64 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) July 11, 2022

La ricostruzione

Stando alle ricostruzioni ufficiali, Federico Caffè è uscito dalla sua casa di un quartiere residenziale della Capitale una mattina di aprile, lasciando alcuni effetti personali sul comodino. Da quel giorno è scomparso. E le domande sono ancora tutte senza risposta.