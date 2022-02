Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 2 febbraio 2022: ultime news su Agata Scuto e Liliana Resinovich

E’ la settimana di Sanremo, ma Chi l’ha visto?, programma di successo di Rai 3, non si ferma e Federica Sciarelli tornerà in onda anche questa sera, mercoledì 2 febbraio. Con gli ultimi aggiornamenti, servizi e segnalazioni di persone scomparse, con la speranza di mettere in moto la macchina della solidarietà.

Chi l’ha visto? puntata 2 febbraio 2022: ultime news su Agata Scuto e Liliana Resinovich

Questa sera la trasmissione tornerà sul caso di Liliana Resinovich, la donna di Trieste trovata morta in un parco e su Agata Scuro, la ragazza di Acireale fatta sparire, secondo la procura, dal compagno della madre. Inoltre, si parlerà anche della scomparsa dell’uomo, dalla provincia di Milano, che era uscito per prendere una pizza: è stata messa sotto sequestro la casa nella quale viveva con il figlio. Ma non finisce qui. Come sempre, non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

A che ora e dove vedere Chi l’ha visto?

Chi l’ha visto andrà in onda, come sempre, su Rai 3 a partire dalle 21.20, ma tutte le puntate sono disponibili in replica sul portale Rai Play.