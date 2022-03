Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 2 marzo 2022: gli appelli dall’Ucraina, ultime news

Come ogni mercoledì l’appuntamento su Rai 3 è solo uno: quello con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento, che si occupa di segnalazioni e persone scomparse, condotto dalla giornalista Federica Sciarelli.

Cosa vedremo stasera a Chi l’ha visto?

Questa sera verrà dato spazio agli appelli e alle storie di chi si trova in Italia e cerca notizie di familiari e amici in Ucraina, lì dove è in corso la guerra e dove molte persone sono fuggite per cercare un riparo migliore.

Le novità sul caso di Liliana Resinovich e la scomparsa di Chiara

Ma non solo. La trasmissione tornerà, con tutti gli aggiornamenti, sul caso di Liliana Resinovich e approfondirà la misteriosa vicenda di Chiara, la donna di Ostia che prima di scomparire era andata a vivere in un albergo dopo che qualcuno le aveva svuotato casa. E ancora, il caso di una donna di Palermo che si sarebbe suicidata, ma le tre versioni del compagno non convincono la famiglia: secondo loro Daniela era serena, amava la vita. Come sempre non mancherà occasione per gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.