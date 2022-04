Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 20 aprile 2022: la scomparsa di Andreea Rabciuc

Torna, come ogni mercoledì che si rispetti, l’appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità, quello condotto dalla giornalista Federica Sciarelli, che da anni, ormai, si occupa di segnalazioni, di inchieste e di casi di persone scomparse.

Il mistero della scomparsa di Andreea

Questa sera la trasmissione partirà dalla misteriosa scomparsa di Andreea Rabciuc. La ragazza chattava con qualcuno la sera stessa? E con chi? Gli inviati del programma, con nuove interviste ai personaggi che ruotano attorno al caso della giovane campionessa di tiro a segno, cercheranno di fare chiarezza. Ma non solo. Federica Sciarelli proverà a capire perché tante ragazze e tanti ragazzi si allontanano dalle comunità e scompaiono nel nulla.

Sparita dopo la festa: Accertamenti disposti dalla procura di #Ancona, che indaga per sequestro di persona il fidanzato di Andreea. Il consulente tecnico incaricato di analizzare almeno quattro smartphone, oltre ai profili social. #chilahvisto → https://t.co/JDZkoClUhZ pic.twitter.com/nyP2EPaBez — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 18, 2022

Piero Conversano: ripartono le indagini

E ancora, questa sera si tornerà sul mistero dell’appuntato della guardia di Finanza, Piero Conversano, con le indagini che stanno per ricominciare da capo. Come sempre, poi, spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà.