Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 23 febbraio 2022: la scomparsa di Patrizia, ultime news su Liliana Resinovich

Torna, come ogni mercoledì, l’appuntamento fisso e imperdibile con Chi l’ha visto?, la trasmissione in onda su Rai 3 condotta da anni dalla giornalista Federica Sciarelli, che si occupa di segnalazioni e di persone scomparse.

Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 23 febbraio 2022: la scomparsa di Patrizia

Questa sera, mercoledì 23 febbraio, si parlerà della scomparsa di Patrizia. La figlia, la madre e la sorella vogliono sapere cosa sia successo, soprattutto perché il padre, il mago di Tobruk, è stato ucciso mentre la stava cercando.

Chi l’ha visto? Ultime news su Liliana Resinovich mercoledì 23 febbraio 2022

Ma non solo. Questa sera si tornerà sul caso di Liliana Resinovich con aggiornamenti e nuove interviste. E ancora, si parlerà del caso di Luca Ventre: cosa gli è successo? Le telecamere di videosorveglianza riprendono un uomo che entra in ambasciata e ne esce in fin di vita. Come sempre non mancherà lo spazio per appelli, richieste di aiuto e segnalazioni.