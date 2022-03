Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 23 marzo 2022: la scomparsa di Carlo La Duca

Torna, come ogni mercoledì, il classico appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità che si occupa di segnalazioni e casi di persone scomparse e che vede alla conduzione, ormai da anni, la giornalista Federica Sciarelli.

Il mistero della scomparsa di Carlo La Duca

Questa sera la trasmissione punterà i riflettori sulla misteriosa scomparsa di Carlo La Duca, il giovane papà che ha fatto perdere le proprie tracce da Termini Imerese. “E’ il padre dei miei figli, non potrei mai fargli del male. Era il fratello che non ho mai avuto” – avevano detto proprio ai microfoni di Chi l’ha visto? la moglie e il miglior amico dell’uomo. Ora i due sono accusati dalla Procura di Palermo di omicidio e occultamento di cadavere.

Torna “Chi l’ha visto?” Lanciavano appelli per lui, la moglie e il miglior amico di Carlo La Duca accusati di averlo fatto sparire#Mercoledì #23marzo alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #Raiplay pic.twitter.com/tXmds9Uakf — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) March 21, 2022

Donna uccisa e trovata nei sacchi

E ancora, questa sera Chi l’ha visto? si occuperà di un altro mistero, quello di una donna uccisa e trovata in quattro sacchi. A chi appartengono quei resti? Come sempre ci sarà spazio per gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.