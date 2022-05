Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 25 maggio 2022: la storia di Agata

Torna, come ogni mercoledì, l’appuntamento fisso e imperdibile con Chi l’ha visto?, la trasmissione in onda su Rai 3 e condotta da Federica Sciarelli, la giornalista che da anni si occupa di segnalazioni e casi di persone scomparse.

La vicenda di Agata Scuto: le ultime novità

Questa sera la trasmissione continuerà l’inchiesta sulla vicenda di Agata Scuoto, la ragazza di Acireale che con la sua pensione di invalidità manteneva la famiglia. Qualcuno ha coperto Rosario, l’ex compagno della madre di Agata, indagato per omicidio e occultamento di cadavere? Chi l’ha visto? cercherà di fare chiarezza sul giallo, ancora tutto da risolvere.

Domenico Manzo e la scomparsa di un prete

E ancora, nuove interviste esclusive sul caso di Domenico Manzo. Sua figlia è indagata insieme a un’amica. Poi, si parlerà della misteriosa scomparsa dell’ex prete Massimo Torregrossa: si è innamorata di una donna, ha lasciato il sacerdozio e l’ha sposata, ma nessuno sa dove sia. Come sempre spazio agli appelli, alla richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà.