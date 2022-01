Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 26 gennaio 2022: news sul caso di Agata Scuto

Torna, come ogni mercoledì che si rispetti, l’appuntamento con Chi l’ha visto? la trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, che da anni si occupa di segnalazioni, casi irrisolti e persone scomparse.

Chi l’ha visto?, anticipazioni 26 gennaio 2022: ultime news su Agata Scuto

Questa sera, mercoledì 26 gennaio, si tornerà a parlare di Agata Scuto. La mamma della ragazza, dopo l’arresto dell’ex compagno Rosario, dice all’inviato della trasmissione Francesco Paolo Del Re: ‘Pensavo che mia figlia fosse ancora viva, mi sono fidata di una persona che credevo di famiglia’. Ci saranno, quindi, gli ultimi risvolti e aggiornamenti.

Chi l’ha visto? puntata 26 gennaio 2022: news su Liliana Resinovich

La trasmissione, poi, tornerà sul caso di Liliana Resinovich, l’ex dipendente della Regione Friuli trovata morta in un parco. E ancora, a Chi l’ha visto? la misteriosa scomparsa di un ragazzo a Barletta dopo una festa con gli amici. Come sempre, non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà!