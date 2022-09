Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 28 settembre 2022: le storie di stasera, cosa vedremo

Come ogni mercoledì che si rispetti, torna l’appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità, che si occupa di casi e segnalazioni di persone scomparse, condotto da Federica Sciarelli.

La scomparsa di Marzia a Chi l’ha visto?

Al centro della puntata di stasera la scomparsa di Marzia: dopo l’appello di papà Ciro, un testimone si è fatto avanti e ha raccontato dei maltrattamenti che la giovane di 29 anni ha subito in chiesti anni. In studio, ci saranno i genitori e la sorella di Marzia.

Torna "Chi l'ha visto?" Mazia è stata fatta sparire? “Io so tutta la storia…”, gli spettatori rispondono all’appello del padre Mercoledì #28settembre alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto pic.twitter.com/vjcshddZe1 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 26, 2022

La morte di Annunziata e la storia di Jois

E ancora, questa sera a chi l’ha visto si parlerà anche della morte di Annunziata: la donna ha conosciuto un uomo su un sito di incontri, è andata a casa sua, poi è stata trovata senza vita. Secondo la procura sarebbe stata maltrattata fino alla morte. Ci sono altre donne che sono cadute in quella ‘trappola’ mortale?

A Chi l’ha visto?, poi, la storia di Jois, il 19enne trovato morto nelle acque del mare di Vasto. La famiglia non crede al suicidio, ma qualcuno sa qualcosa? Ha visto lo studente di economia? Come sempre, non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni.

Dove vedere le repliche

Ricordiamo che Chi l’ha visto? va in onda ogni mercoledì su Rai 3, in diretta tv e streaming. Sul portale Rai Play, poi, sono disponibili tutte le puntate.