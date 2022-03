Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 30 marzo 2022: il caso di Liliana Resinovich

Come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 è con Chi l’ha visto?, la trasmissione di approfondimento e attualità che vede alla conduzione da anni la giornalista Federica Sciarelli. Lei, insieme al suo gruppo, si occupa di segnalazioni, di casi di persone scomparse o in difficoltà, con uno sguardo sempre ai temi più centrali, ai gialli e ai misteri ancora da risolvere.

Liliana Resinovich, parla il marito Sebastiano Visentin

Questa sera, mercoledì 30 marzo, ai microfoni di Chi l’ha visto? parlerà ancora una volta Sebastiano Visentin, il marito di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita in un bosco vicino casa il 5 gennaio. Il marito è convinto che non si tratti di un suicidio: allora cosa è successo alla donna? È stata uccisa?

Il caso di Carlo La Duca

E ancora, nuovi documenti sul caso di Carlo La Duca, fatto scomparire secondo la procura dalla moglie e dal migliore amico. Inoltre, in studio ci sarà l’avvocato della famiglia di Angela Celentano. Come sempre, spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà.

“Domani vado a piangere in televisione…”: l’amico di Carlo La Duca, intercettato prima di lanciare un commosso appello per lui a #chilhavisto. Arrestato insieme alla moglie dell’uomo scomparso, sono accusati di averlo ucciso facendone sparire il corpo.

→ https://t.co/ZVVi6PP4Gi pic.twitter.com/Hu12BmZEyU — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) March 25, 2022