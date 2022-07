Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 6 luglio 2022: la scomparsa di Andreea, i casi di stasera in tv

Come ogni mercoledì, l’appuntamento su Rai 3 è solo uno: quello con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione, ormai da anni, la giornalista Federica Sciarelli. Al centro della trasmissione, i casi di cronaca, le segnalazioni di scomparsi e di persone in difficoltà.

L’appello della mamma di Andreea a Chi l’ha visto?

Questa sera Chi l’ha visto? lascerà la parola alla mamma di Andreea, la giovane campionessa di tiro a segno. E farà un appello disperato alla trasmissione: “Sono quasi quattro mesi che mia figlia Andreea è scomparsa, di sicuro qualcuno sa qualcosa. Per favore uscite fuori, abbiate il coraggio di parlare, parlate e dite la verità, qualunque cosa sia successa”.

Il caso della mamma morta dopo l’intervento

E ancora, questa sera si parlerà del caso di una giovane mamma, morta dopo un intervento allo stomaco. Voleva dimagrire, ma era indispensabile questo intervento chirurgico? Come sempre, non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà!