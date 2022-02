Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 9 febbraio 2022: ultime news su Giovina Mariano

Come ogni mercoledì che si rispetti torna l’appuntamento su Rai 3 con Chi l’ha visto?, il programma di apprendimento e attualità, che si occupa da sempre di casi e segnalazioni di persone scomparse, condotto dalla giornalista Federica Sciarelli.

Chi l’ha visto? Anticipazioni 9 febbraio 2022: le novità sul caso di Giovina Mariano

Questa sera la trasmissione tornerà sul caso di Giovina Mariano. La Polizia è entrata nella villa della donna, l’ex dipendente del comune di Pescara scomparsa nel nulla. Per la vicenda si indaga per omicidio e si cercano tracce nella casa di Moscufo, dove la donna abitava.

Chi l’ha visto? 9 febbraio 2022: i servizi di stasera in tv

Si tornerà a parlare poi di Lorenzo, il giovane che secondo la Procura ha ucciso il padre. ‘Sono empatico come uno scolapasta ma non c’entro con la scomparsa di mio padre’ – aveva detto il ragazzo all’inviato del programma. Documenti inediti anche su Liliana Resinovich e il mistero degli oggetti ritrovati accanto a lei: un guanto, una bottiglietta, un cordino. Poi, come sempre, gli appelli in diretta fino a mezzanotte.