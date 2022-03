Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 9 marzo 2022: gli appelli dall’Ucraina

Come ogni mercoledì l’appuntamento su Rai 3 è con Chi l’ha visto?, la trasmissione che si occupa di inchieste, segnalazioni e casi di persone scomparse. Ma non solo. Alla conduzione, come sempre, la giornalista Federica Sciarelli.

Cosa vedremo stasera a Chi l’ha visto? La storia di Chiara

Questa sera a Chi l’ha visto? Chiara racconterà la sua storia, lei che è stata presa a cinghiate e pugni dal suo fidanzato. “All’inizio era sensibile e dolce, mi lavava i capelli. Poi è diventato geloso e peggiorava sempre di più”. La 19enne spiegherà perché non è riuscita a fuggire da questo amore violento e tossico.

Gli appelli dall’Ucraina

Ma non solo. Spazio verrà dato a tutti gli appelli con i familiari degli scomparsi e le segnalazioni di persone in difficoltà. Appelli anche dall’Ucraina: dopo la richiesta di aiuto di nonna Zoriana è stata trovata una casa dove può stare con i suoi nipoti.

Come contattare la trasmissione

Sono diversi i modi per contattare la redazione di Chi l’ha visto. Tramite le pagine social, di Facebook e Instagram, o si può contattare il numero di telefono 06.8262. O ancora, i telespettatori possono inviare una mail all’indirizzo 8262@rai.it o contattare, tramite WhatsApp, al numero 345 3131987.