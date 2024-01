Chi l’ha visto, Giggino Wi-Fi: tutti i misteri dietro la scomparsa del 18enne

Stasera Chi l’ha visto, il programma in onda su Rai 3 condotto da Federica Sciarelli, tornerà ad accendere i riflettori sulla scomparsa di Giggino Wi Fi, all’anagrafe Luigi Celentano, il 12 febbraio del 2017, quando aveva soli 18 anni. Era stato in visita allo zio a Meta di Sorrento, in provincia di Napoli e poi il buio… del ragazzo non se n’è saputo più nulla. A riecheggiare una frase che Luigi aveva pronunciato poco prima che si perdessero le sue tracce: ‘Qualcuno mi vuole ammazzare’.

Le minacce di morte e il tentativo di fuga

Nello specifico, Giggino Wi Fi, chiamato così perché era sempre connesso, il giorno (anzi, la notte ndr) della sua scomparsa era stato visto prima dai carabinieri a Vico Equense. Fermato aveva dichiarato che stava andando a pesca con amici. Ma le verità è che poco dopo busso alla porta dello zio paterno, Franco, a Meta di Sorrento, per chiedere di essere portato via perché aveva denunciato un mafioso e ora temeva per la sua vita, perché aveva ricevuto minacce di morte. Ma lo zio stava dormendo, non ha neanche avuto il tempo di capire cosa stesse succedendo che Luigi era scappato, aveva fatto perdere le sue tracce, probabilmente in preda al terrore che le minacce diventassero realtà.

Il mistero della sequenza numerica pubblicata dal 18enne qualche giorno prima della scomparsa

Minacce di morte a parte c’è un altro grande enigma legato alla scomparsa di Giggino Wi. Il 18enne, infatti, qualche giorno prima della sua scomparsa aveva pubblicato sui social una strana sequenza numerica, 464 889 3144 6354 6373, aggiungendo: ‘Ha un significato’. Ma il senso resta tuttora un mistero che gli inquirenti non sono riusciti a decifrare.

L’aggressione e l’attività del profilo fb dopo la scomparsa

In un susseguirsi di fatti che non trovano una spiegazione, c’è anche l’aggressione subita da alcuni bulli che erano arrivati finanche a minacciarlo, ma anche questa una pista battuta senza risvolti per rintracciare il ragazzo estremamente attivo sui social, Strano è che, però, anche dopo che è scomparso sul suo profilo facebook si sono registrate attività, anche se in seguito è stato proprio cancellato il profilo.

I genitori di Giggino Wi Fi e i presagi del padre

In questa serie di fatti inspiegabile in merito ai quali anche gli investigatori non trovano risposte e che contribuiscono ad accrescere il mistero sulla scomparsa di Giggino Wi Fi, ci sono mamma Fulvia e papà Giovanni. Una coppia separata da tempo. La madre di Luigi aveva anche intrapreso una nuova relazione, ma i rapporti del 18enne con il nuovo compagno della donna erano a dir poco tesi, visto che il giovane era arrivato al punto di denunciare l’uomo per minacce e ingiurie. Il padre Giovanni, è conosciuto come ‘il mago’ e quando Luigi è scomparso era ristretto a Poggioreale. Fu proprio lui a interrogare le carte per sapere cosa era successo al figlio, e a Chi l’ha visto confesso che era uscito il 2 di picche, una brutta carta: ‘lo hanno ucciso’ aveva detto.

Tanti gli appelli social di amici e familiari che si sono susseguiti dal momento della scomparsa del 18enne a oggi, ma di Luigi, per ora non si hanno notizie. Chissà se nella puntata di stasera la Sciarelli proporrà qualche documento inedito o interviste che daranno speranze alle indagini…