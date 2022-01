Chi sono i finalisti di The Voice Senior 2022? I nomi, data della finale

Dopo diverse settimane, finalmente è quasi arrivato il giorno della finale di The Voice Senior, talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60. Una volta terminate le sei sessioni di Blind Auditions, che sono tipiche della trasmissione, e superata la fase di Cut, per i concorrenti in gara è tempo di affrontare il temuto Knock Out, la semifinale, che si terrà proprio venerdì 14 gennaio. Poi la settimana prossima, salvo cambiamenti, andrà in onda la finale!

Chi sono i finalisti di The Voice Senior 2022?

Sono solo 3 i concorrenti di ogni squadra che riusciranno ad accedere alla finale prevista per la prossima settimana, venerdì 21 gennaio. Sarà una selezione dura: dopo aver scelto 15 cantanti per team, i quattro giudici del programma hanno dovuto ridurre il numero dei componenti delle loro squadre, che ora sono 6. Una scelta difficile che ha visto Orietta Berti selezionare per la semifinale Silvio Aloisio, Roberto Barocelli, Maria Gatti Pupa, Rosa Giannoccaro, Cosetta Gigli e Franco Tortora. Gigi D’Alessio, ha invece optato per Claudia Arvati, Lalo Cibelli, la coppia formata da Piero Cotto e Beatrice Pasquali, Annibale Giannarelli, Carmen Marchese e Fabrizio Pausini, mentre Clementino ha portato in semifinale Vittorio Bonetti, Marcella Di Pasquale, Luciano Genovesi, Arthur Miles, Pino Puggelli e Russel Russel. Infine, Loredana Berté ha confermato in squadra Carlo Andreoli, Donata Brischetto, Lanfranco Carnacina, Michele Longo, Lina Savonà e Walter Sterbini. Chi di loro arriverà in finale?

Data della finale di The Voice Senior

La finale del programma, che ha riscosso un notevole successo, andrà in onda venerdì 21 gennaio, in prima serata su Rai 1, subito dopo l’appuntamento con I Soliti Ignoti.