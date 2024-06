Chi sono Jenny e Tony di Temptation Island 2024: età, lavoro, cognomi, di dove sono, instagram

Finalmente sta per iniziare il programma più atteso dell’estate: Temptation Island. Siete curiosi di conoscere i nomi e le storie delle nuove coppie che parteciperanno? Oggi è stata ufficializzata la seconda coppia: conosciamo allora da vicino Jenny e Tony.

Dopo Siria e Matteo, oggi è uscita finalmente allo scoperto anche la seconda coppia che parteciperà al programma Tempation Island. Scopriamo insieme allora di chi si tratta e cosa li ha spinti a mettersi in gioco fino in fondo. Come sempre il programma sarà presentato da Filippo Bisciglia e andrà in onda su Canale Cinque alla fine del mese di giugno.

La seconda coppia: Jenny e Tony

La seconda coppia che parteciperà a questa edizione estiva di Tempation Island è Jenny Guardiano e Tony Renda. I due stanno insieme da cinque anni e convivono nella città di Catania, ma è proprio Jenny a scrivere alla redazione del programma perché sostiene che il suo fidanzato non le consente di vivere la sua vita. Jenny è una giovane ragazza di ventisei anni e Tony fa il Dj. Lui è sempre in giro per lavoro, in più, dichiara Jenny “è sempre circondato da ragazze”.

I dubbi di Jenny su Tony

Nonostante i due ragazzi stiano insieme da cinque anni e convivano, Jenny non si fida affatto di Tony. Un po’ per il lavoro che fa, che lo costringe a stare in mezzo a tante donne e poi anche perché, un po’ di tempo fa, Jenny ha ricevuto degli screenshot da una ragazza che riguardavano delle chat tra lei e Tony. In queste conversazioni, Tony non ha esitato a farle dei complimenti, ma lui si difende, dicendo che il suo profilo social era stato hackerato e quindi sostiene di non essere stato lui. Forse Jenny non si è mai fidata completamente di lui sin dall’inizio della loro storia, infatti la ragazza sostiene che quando lo ha conosciuto è venuta a sapere che ben tre ragazze avevano le sue chiavi di casa. Riusciranno questi due giovani ragazzi ad uscire insieme dal programma? Lo scopriremo molto presto.

Quando comincia il programma

A differenza delle voci che circolavano un po’ di tempo fa, sul fatto che Temptation Island andasse in onda il 13 giugno 2024, il programma verrà trasmesso alla fine del mese. Mediaset, però, sta ancora valutando se mandarlo in onda giovedì 20 giugno 2024 oppure la settimana dopo, cioè giovedì 27 giugno 2024. Anche quest’anno la conduzione sarà affidata a Filippo Bisciglia, molto amato dal pubblico di Canale Cinque.