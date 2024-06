Chi sono Lino e Alessia di Temptation Island 2024: età, lavoro, cognomi, di dove sono, Instagram

Finalmente sta per iniziare il programma più atteso dell’estate: Temptation Island. Siete curiosi di conoscere i nomi e le storie delle nuove coppie che parteciperanno? In questo sabato è stata ufficializzata la settima coppia: conosciamo allora da vicino Lino e Alessia.

Oggi è uscita allo scoperto la settima coppia che parteciperà al programma. Scopriamo insieme allora di chi si tratta e cosa li ha spinti a mettersi in gioco fino in fondo. Al momento ancora non sono noti i cognomi e i profili Instagram dei due ragazzi. Come sempre il programma sarà presentato da Filippo Bisciglia e andrà in onda su Canale Cinque alla fine del mese di giugno.

Lino e Alessia

Alessia è una ragazza napoletana di trent’anni ed è fidanzata con Lino, anche lui originario di Napoli, da quattro anni. È stata proprio lei a scrivere alla redazione del programma di Temptation Island perché sostiene di non avere fiducia nei confronti del suo fidanzato. Alessia, infatti, è convinta che Lino la tradisca. ‘ Sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo’, sono queste le sue parole nel video di presentazione.

Le parole di Lino

Lino, invece, dal canto suo sostiene di aver bisogno di un po’ di libertà, perché ritiene che i comportamenti della sua fidanzata Alessia siano troppo pesanti. La ragazza continua a sostenere che Lino debba ancora guadagnarsi la sua fiducia. Sembrerebbe, però, che i sospetti di Alessia non siano del tutto infondati. Pare, infatti, che lo scorso anno Lino l’abbia tradita, ferendo molto i suoi sentimenti. Come proseguirà la storia d’amore tra questi due ragazzi? Riusciranno a chiarire i loro dubbi e ad uscire insieme dal programma? Manca sempre meno per scoprirlo.

Quando comincia il programma

A differenza delle voci che circolavano un po’ di tempo fa, sul fatto che Temptation Island andasse in onda il 13 giugno 2024, il programma verrà trasmesso alla fine del mese e andrà in onda giovedì 27 giugno 2024. Anche quest’anno la conduzione sarà affidata a Filippo Bisciglia, molto amato dal pubblico di Canale Cinque.