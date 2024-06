Chi sono Luca e Gaia di Temptation Island 2024: età, lavoro, cognomi, di dove sono, Instagram

Finalmente sta per iniziare il programma più atteso dell’estate: Temptation Island. Siete curiosi di conoscere i nomi e le storie delle nuove coppie che parteciperanno? Oggi è stata ufficializzata anche la sesta coppia: conosciamo allora da vicino Luca e Gaia.

È uscita allo scoperto la sesta coppia che parteciperà al programma. Scopriamo insieme allora di chi si tratta e cosa li ha spinti a mettersi in gioco fino in fondo. Per il momento, ancora non sono noti i cognomi e i profili Instagram dei due ragazzi. Come sempre il programma sarà presentato da Filippo Bisciglia e andrà in onda su Canale Cinque alla fine del mese di giugno.

Luca e Gaia

Gaia è una ragazza di ventiquattro anni, viene dalla città di Riccione ed è fidanzata con Luca da un anno e otto mesi. È stata lei a scrivere alla redazione del programma di Temptation Island perché nel corso della loro relazione, Luca l’ha tradita per ben tre volte. Lei però lo ha perdonato, spinta da un forte sentimento che prova nei suoi confronti. Anche Luca sostiene di amare Gaia, ma dopo tutto quello che è successo, lei fa ormai fatica a credere alle sue parole. ‘Si verifica sempre il contrario di quello che dice’, sostiene la ragazza. Come proseguirà la loro storia all’interno del programma? Riusciranno ad uscire insieme? Lo scopriremo molto presto.

Le parole di Luca

Nonostante la decisione di partecipare al programma sia stata presa da Gaia, Luca è d’accordo con la sua fidanzata nell’intraprendere questo nuovo percorso insieme. Lui, infatti, vuole capire se può essere in grado di diventare una persona migliore per Gaia, ma anche per sé stesso e per il rispetto della loro relazione che ormai va avanti tra alti e bassi da ormai un anno e otto mesi.

Quando inizia il programma

A differenza delle voci che circolavano un po’ di tempo fa, sul fatto che Temptation Island andasse in onda il 13 giugno 2024, il programma verrà trasmesso alla fine del mese. Mediaset, però, sta ancora valutando se mandarlo in onda giovedì 20 giugno 2024 oppure la settimana dopo, cioè giovedì 27 giugno 2024. Anche quest’anno la conduzione sarà affidata a Filippo Bisciglia, molto amato dal pubblico di Canale Cinque.