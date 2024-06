Chi sono Ludovica e Christian di Temptation Island 2024: età, lavoro, cognomi, di dove sono, instagram

Finalmente sta per iniziare il programma più atteso dell’estate: Temptation Island. Siete curiosi di conoscere i nomi e le storie delle nuove coppie che parteciperanno? Oggi è stata ufficializzata la terza coppia: conosciamo allora da vicino Ludovica e Christian.

Anche oggi è uscita finalmente allo scoperto la terza coppia che parteciperà al programma. Scopriamo insieme allora di chi si tratta e cosa li ha spinti a mettersi in gioco fino in fondo. Come sempre il programma sarà presentato da Filippo Bisciglia e andrà in onda su Canale Cinque alla fine del mese di giugno.

La terza coppia: Ludovica e Christian

Christian è un giovane ragazzo di 34 anni e viene dalla città di Vasto. È fidanzato con Ludovica da un anno e dieci mesi. È stato proprio lui a scrivere alla redazione del programma perché la sua fidanzata nel corso del tempo lo ha lasciato per ben due volte e ora fa fatica a fidarsi di lei. Ludovica, infatti, gli aveva confessato di essere un po’ confusa riguardo ai sentimenti che provava nei suoi confronti. Ancora non sono noti i cognomi e i profili Instagram dei due ragazzi.

Christian scopre tutta la verità

Dopo le importanti dichiarazioni di Ludovica, Christian ha deciso di andare fino in fondo sulla storia ed è venuto a sapere che la sua fidanzata lo aveva tradito per ben due volte con la stessa persona. Nonostante ciò, spinto dai suoi forti sentimenti, Christian ha deciso di perdonarla, ma vorrebbe capire attraverso il programma se anche per Ludovica è la stessa cosa. Riuscirà la giovane coppia a superare questa crisi momentanea? Molto presto scopriremo tutti i dettagli.

Quando comincia il programma

A differenza delle voci che circolavano un po’ di tempo fa, sul fatto che Temptation Island andasse in onda il 13 giugno 2024, il programma verrà trasmesso alla fine del mese. Mediaset, però, sta ancora valutando se mandarlo in onda giovedì 20 giugno 2024 oppure la settimana dopo, cioè giovedì 27 giugno 2024. Anche quest’anno la conduzione sarà affidata a Filippo Bisciglia, molto amato dal pubblico di Canale Cinque.