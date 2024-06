Chi sono Raul e Martina di Temptation Island 2024: età, lavoro, cognomi, di dove sono, instagram

Finalmente sta per iniziare il programma più atteso dell’estate: Temptation Island. Siete curiosi di conoscere i nomi e le storie delle nuove coppie che parteciperanno? Oggi è stata ufficializzata la quarta coppia: conosciamo allora da vicino Raul e Martina.

È uscita finalmente allo scoperto la quarta coppia che parteciperà al programma. Scopriamo insieme allora di chi si tratta e cosa li ha spinti a mettersi in gioco fino in fondo. Per il momento ancora non sono noti i cognomi dei ragazzi e non si sa che lavoro facciano. Come sempre il programma sarà presentato da Filippo Bisciglia e andrà in onda su Canale Cinque alla fine del mese di giugno.

La quarta coppia: Raul e Martina

Martina è una ragazza romana di ventisei anni ed è fidanzata con Raul da dieci mesi. In realtà, i due avevano già avuto una relazione in passato. È stata proprio lei a scrivere alla redazione del programma perché stando alle sue dichiarazioni, il suo fidanzato Raul sarebbe troppo geloso e possessivo nei suoi confronti. I due, infatti, si erano già lasciati due anni fa per lo stesso motivo. Raul ha chiesto a Martina di andare a vivere insieme, ma lei in questo momento non è molto sicura e non riesce a dargli una risposta. Secondo Martina, questa gelosia eccessiva condizionerebbe molto la sua libertà.

Le dichiarazioni di Raul

Stando alle dichiarazioni del fidanzato Raul, invece, la sua gelosia non sarebbe poi così possessiva come la descrive Martina. Lui si ritiene un ragazzo molto innamorato ed è per questo che le ha chiesto di andare a vivere insieme. Il suo obiettivo, infatti, è quello di passare il più tempo possibile con lei e di cercare di chiarire tutto ciò che non va nella loro relazione. Come proseguirà la loro storia all’interno del programma? Riusciranno ad uscire insieme? Lo scopriremo molto presto.

Quando comincia il programma

A differenza delle voci che circolavano un po’ di tempo fa, sul fatto che Temptation Island andasse in onda il 13 giugno 2024, il programma verrà trasmesso alla fine del mese. Mediaset, però, sta ancora valutando se mandarlo in onda giovedì 20 giugno 2024 oppure la settimana dopo, cioè giovedì 27 giugno 2024. Anche quest’anno la conduzione sarà affidata a Filippo Bisciglia, molto amato dal pubblico di Canale Cinque.