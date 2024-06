Chi sono Vittoria e Alex di Temptation Island 2024: età, lavoro, cognomi, di dove sono, instagram

Finalmente sta per iniziare il programma più atteso dell’estate: Temptation Island. Siete curiosi di conoscere i nomi e le storie delle nuove coppie che parteciperanno? Oggi è stata ufficializzata la quinta coppia: conosciamo allora più da vicino Vittoria e Alex.

Oggi è uscita allo scoperto anche la quinta coppia che parteciperà al programma. Scopriamo insieme allora di chi si tratta e cosa li ha spinti a mettersi in gioco fino in fondo. Al momento ancora non sono noti i cognomi e i profili instagram dei due partecipanti. Come sempre il programma sarà presentato da Filippo Bisciglia e andrà in onda su Canale Cinque alla fine del mese di giugno.

Vittoria e Alex

Vittoria è una donna di 34 anni ed è fidanzata con Alex da un anno e nove mesi. È stata lei a scrivere alla redazione del programma di Temptation Island perché vorrebbe una risposta definitiva dal suo fidanzato. Vittoria, infatti, vuole sapere se Alex vuole stare con lei fino in fondo, oppure no. La donna sostiene di non sentirsi partecipe nella vita del suo fidanzato ed è per questo che ha molti dubbi sul suo conto.

Cosa è successo tra Vittoria e Alex

C’è stato poi un avvenimento molto particolare che ha portato Vittoria ad avere dei dubbi sul suo fidanzato Alex. Pare che lui non l’abbia invitata alla sua festa di compleanno perché dovevano esserci solo ragazzi. Vittoria, successivamente, però, è venuta a sapere che in quella festa c’erano anche delle ragazze. Alex, dal canto suo, sostiene che i suoi amici avevano organizzato una festa a sorpresa e lui non era al corrente di nulla. Vittoria continua a non credergli e a non fidarsi di lui. Come proseguirà il loro percorso all’interno del programma? Riusciranno ad uscire insieme? Lo scopriremo tra non molto.

Quando comincia il programma

A differenza delle voci che circolavano un po’ di tempo fa, sul fatto che Temptation Island andasse in onda il 13 giugno 2024, il programma verrà trasmesso alla fine del mese. Mediaset, però, sta ancora valutando se mandarlo in onda giovedì 20 giugno 2024 oppure la settimana dopo, cioè giovedì 27 giugno 2024. Anche quest’anno la conduzione sarà affidata a Filippo Bisciglia, molto amato dal pubblico di Canale Cinque.