Chiara Bella, chi è la figlia di Gianni Bella: età, lavoro, oggi, vita privata, il rapporto con la zia Marcella

Se avete mai ascoltato le canzoni di Gianni Bella o di Marcella Bella, sapete che sono due artisti che hanno fatto la storia della musica italiana. Ma forse non sapete che c’è un’altra persona che porta il loro stesso cognome e che ha lo stesso talento: si tratta di Chiara Bella, la figlia di Gianni e la nipote di Marcella, nata a Milano il 18 luglio 1977. Chiara è una donna che ha la musica nel sangue e che ha saputo seguire le orme dei suoi familiari, ma anche crearsi una sua identità artistica. Scopriamo chi è Chiara Bella, qual è la sua età, il suo lavoro, la sua vita privata e come è il suo rapporto con la zia Marcella.

Il lavoro di Chiara Bella: una vita dedicata alla musica

Chiara Bella si occupa di musica a trecentosessanta gradi. Non solo canta, ma anche scrive canzoni, produce dischi e organizza eventi musicali Chiara. Quest’ultima porta avanti il lavoro iniziato da suo padre con la volontà di farlo conoscere anche alle generazioni più giovani; in un’intervista a Verissimo ha dichiarato: “Sono molto orgogliosa del mio papà, sono diventata la sua voce e mi impegno anche per farlo conoscere ai più giovani”. Si occupa anche della gestione del Festival Musica Bella, inaugurato quest’anno, in cui tutte e tutti gli interpreti, gli autori, cantanti e band hanno l’occasione di conoscere il repertorio del compositore mettendosi allo stesso tempo in gioco con la propria voce e una propria canzone.

La passione per lo sport e la meditazione

Oggi Chiara Bella continua a dedicarsi alla sua grande passione per la musica, ma non trascura altri aspetti della sua vita. In un’intervista rilasciata al magazine online Index Music, ha raccontato che ama praticare sport e meditazione, che le aiutano a mantenersi in forma fisica e mentale: “Senza dubbio il momento tutto per me è fatto di sport, attività fisica. Corsa all’aria aperta, lezioni a corpo libero con attrezzature, e personal trainer che mi prepara le schede a cui devo attenermi. Lo sport per me è importantissimo” così come la meditazione.

Vita privata

Della vita privata di Chiara Bella non si sa molto. La donna è molto riservata e non ama esporre i suoi affetti sui social o sui media. Non si conosce il suo stato civile, né se ha avuto o ha una relazione sentimentale. Si sa solo che vive a Milano e che è molto legata alla sua famiglia.

Il rapporto con la zia Marcella

Chiara Bella ha un rapporto splendido con la sua zia Marcella, che considera una seconda madre e una fonte di ispirazione. Le due donne sono molto unite e si sostengono a vicenda nei momenti difficili e in quelli felici. Chiara ha spesso accompagnato Marcella nei suoi concerti e nelle sue apparizioni televisive, dimostrando una grande sintonia artistica e umana. Marcella, dal canto suo, ha sempre elogiato il talento e la professionalità di Chiara, definendola una persona speciale. Le due si regalano anche momenti di relax e divertimento insieme: Marcella infatti invita spesso Chiara a trascorrere le vacanze ad Ibiza, dove possiede una casa.