Chiara Ferragni da Fazio, parla l’avvocato dei vip: “Ecco quali rischi corre”

Chiara Ferragni sarà ospite di Fabio Fazio, domenica prossima, a Che Tempo Che Fa. Il Codacons pronto a intervenire: cosa rischia.

Chiara Ferragni si racconta. L’ha fatto prima sui social e poi sul Corriere della Sera, l’imprenditrice digitale sta vivendo il momento più difficile della propria carriera dopo lo scoppio del Balocco gate. Una spada di Damocle con cui deve fare i conti: un errore di comunicazione – come lo chiama lei – che per la Procura di Milano è truffa aggravata.

Reato da dimostrare, ma tanto basta per iscriverla al registro degli indagati. Eugenio Fusco, Procuratore di riferimento, indaga e aspetta riscontri dopo aver risolto la questione legata alla competenza con il Tribunale di Cuneo. Sotto la lente d’ingrandimento le operazioni con Balocco, Dolci Preziosi e Trudi. Una triade che potrebbe compromettere un impero. La donna già sta perdendo milioni importanti, perchè i fan sembrerebbero non crederle più, qualora dovesse arrivare una condanna le cose si complicherebbero ulteriormente.

Chiara Ferragni da Fazio: i rischi della diretta

Il futuro non sposta il presente: nel senso che, prima di determinare le (possibili) ripercussioni giudiziarie, deve fare i conti con qualcosa di più immediato: il Codacons. L’Associazione consumatori è pronta a intervenire duramente riguardo la condotta della manager. Coinvolto anche il celebre conduttore televisivo Fabio Fazio che avrebbe avuto solo la “colpa” di invitarla a Che Tempo Che Fa per un’intervista one-to-one.

Da allora il Codacons resta sugli scudi: se non ci sarà contraddittorio e verrà intralciato il lavoro della Magistratura, allora interverranno sulla trasmissione. Pronto il sequestro della messa in onda. Ma cosa significa? Lo spiega l’avvocato dei vip, Leonardo D’Erasmo, che afferma in esclusiva ai microfoni di MilanoCityRumors.it: “Chiara Ferragni da Fazio non corre alcun rischio se non entra nello specifico della vicenda”.

La prova del Nove

“Può fare riferimento a come si è sentita, le sensazioni che ha provato sul piano del pathos in tutta questa situazione. Senza riferirsi a persone o contratti, perchè in quel caso intralcerebbe le indagini in corso”. Poi il legale si sposta sul piano del conduttore: “Fazio è abilissimo nel maneggiare la materia, farà in modo di non compromettere nulla. Fermo restando che il sequestro di una trasmissione in diretta diventa difficile, non è una registrazione che permette il taglio o la mancata messa in onda“.

Insomma, Chiara Ferragni, stavolta, non rischia niente. A patto che conservi un profilo equilibrato e piuttosto contenuto. Rispetto ad alcuni argomenti. Altri, invece, potrebbero essere uno spunto per molti: la fine della relazione con Fedez apre scenari ignoti perfino ai più affezionati. Ferragni alle prese con la sua ultima “prova del Nove”.