Chiara Ferragni, è bufera sui social: “La Sicilia brucia e lei si fa i selfie sullo yacht”

Ancora polemiche verso Chiara Ferragni. Dopo la sospetta vacanza lontano dai figli e Fedez, la creator di Instagram si è immortalata in nuovi scatti fotografici in Sicilia. Tutto mentre l’isola, come purtroppo sappiamo, è in balia di uno degli incendi peggiori degli ultimi anni. Come prevedibile, la famosa influencer italiana è stata subito bersaglio di forti polemiche da parte degli utenti del web.

Le foto di Chiara Ferragni mentre la Sicilia brucia

Forse avrebbe potuto trovare un altro posto dove farsi la vacanza o mettere in piedi il suo ultimo set fotografico. Forse avrebbe potuto evitare, almeno oggi, di pubblicare foto in Sicilia, magari per rispetto a chi la casa lì l’ha persa e magari per quelle persone morte intossicate in questo mostruoso incendio. Ancora una volta, la Ferragni monta la polemica, probabilmente anche in maniera consapevole e con l’obiettivo di far apparire il suo nome in questa immane tragedia.

I selfie sullo yacht, con dietro l’isola in fiamme

“L’importa è che non vada in fiamme lo yacht”. Dev’essere questa la logica che detta l’ultima scelta, per altro di cattivo gusto, di Chiara Ferragni. Si fa immortalare in costume, con lo splendido mare siciliano al suo fianco, mentre fuori dall’obiettivo fotografico si sta letteralmente scatenando l’inferno. Ancora una volta, l’etica ci riporta a valutare i limiti dell’azione degli influencer, dove la condivisione di momenti della propria vita spesso sfocia in atti di palese sciacallaggio nelle tragedie altrui,

I siciliani la contestano

Quella che dovrebbe essere una beniamina del pubblico, almeno secondo il mainstream, viene pesantemente criticata dagli stessi abitanti dell’isola siciliana in fiamme. Magistrale questo commento alla sua ultima foto, che scrive: “Mi fa spaccare Chiara Ferragni che dal suo yacht pubblica foto dalla Sicilia come se non stesse andando a fuoco mezza isola mentre l’altra mezza non ha acqua. Mi sa che i social media manager del brand Ferragnez stanno in ferie”.