Chic e Monte Carlo: Chanel Totti e Cristian Babalus scelgono il lusso per le vacanze di Natale

Nella giornata di ieri, 22 dicembre 2023, Chanel Totti si è recata a Monte Carlo con il fidanzato Cristian Babalus per Natale.

Chanel Totti e Cristian Babalus, la coppia che ha sempre tenuto alta l’asticella dello stile di vita nonostante la giovanissima età, si appresta a trascorrere le prime vacanze natalizie insieme in grande stile. Nonostante le critiche ricevute sui social per il loro modo di vivere considerato molto “esagerato” dalle persone, i due innamorati non sembrano fermarsi di fronte ai giudizi altrui.

Le prime vacanze di Natale di Chanel Totti e Cristan Babalus

La coppia, unita da meno di un anno, ha condiviso un emozionante momento di saluto all’aeroporto di Fiumicino, prima di imbarcarsi per la loro destinazione Monte Carlo, nel Principato di Monaco. La foto postata da Cristian Babalus su Instagram, ha da subito catturato l’attenzione dei fan, suscitando curiosità su quale paradiso natalizio abbiano scelto per questa loro prima vacanza natalizia.

Dove sarà andata Chanel Totti col fidanzato per Natale?

Questi giovani amanti del lusso e delle avventure esotiche hanno recentemente fatto parlare di sé per il loro viaggio a Tenerife, e ora, con il periodo natalizio ormai imminente, il pubblico si è chiesto se avessero optato per una meta altrettanto esotica e calda per le festività. Le speculazioni dietro la meta sono state molte, ma alla fine Chanel Totti e Cristian Babalus hanno svelato i dettagli della loro vacanza lussuosa a Monte Carlo. Le immagini del loro “ciao” prima del decollo mostrano la figlia della Ilary Blasi visibilmente emozionata, lasciando intendere che il Natale di questa coppia glamour sarà certamente all’insegna dell’avventura e del divertimento.

Instagram di Chanel Totti ci racconta Monte Carlo

Resta da vedere se i due giovani si lasceranno coinvolgere dalle tradizioni natalizie o se continueranno a sfidare le aspettative, come hanno sempre fatto fin dall’inizio della loro relazione. L’attenzione è ora rivolta alla loro destinazione natalizia, con la figlia di Francesco Totti che già sta facendo vedere tante cose presenti a Monte Carlo. Tutto da programma, in una vacanza che rispecchia la coppia più glamour d’Italia: Chanel Totti e Cristian Babalus sanno come tenere viva la loro storia d’amore sotto i riflettori.