Christian Stefanelli, chi è Turbo Jr il ballerino di Amici 2021: età, carriera, fidanzata, nome d’arte, curiosità, Instagram

La nuova classe di Amici, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si sta per formare. Christian Stefanelli è uno dei giovani ballerini che è riuscito a conquistarsi l’ambito banco. Christian – in arte Turbo Jr – è ora pronto a mettersi in gioco, a imparare e a far vedere quanto vale! Scopriamo qualcosa in più su di lui, il suo passato e la sua vita!

Christian Stefanelli (Turbo Jr): chi è, età, carriera

Christian – in arte Turbo Jr – è nato a Brembo, una frazione di Dalmine in provincia di Bergamo, nel 2003. Si è appassionato alla danza fin da piccolo, la madre infatti è insegnante alla Scuola dei sogni. Da quando aveva 3 anni e mezzo ha iniziato a ballare, nel 2020 si è aggiudicato il ONE SHOT Live Talent Show e nel 2021 si è aggiudicato un banco ad Amici 2021.

Nel corso degli anni si è anche guadagnato un posto come insegnate nella scuola di danza della madre. Sua specialità la street dance e la break dance.

Christian Stefanelli (Turbo Jr): vita privata, fidanzata

Christian – in arte Turbo Jr – ha una ragazza! E’ stato lui stesso a dichiarare (nel 2020) di esser fidanzato con una ballerina. Con certezza sappiamo che fino allo scorso settembre stavano assieme, adesso le cose potrebbero essere cambiate, come anche no.

Christian Stefanelli (Turbo Jr): Instagram

Potete seguire Christian anche su Instagram, naturalmente al nome di @turbojr_