Ciao Darwin 2023, i casting a Roma: come partecipare e quando

Molto probabilmente in primavera su Canale 5 prenderà il via Ciao Darwin, il programma condotto da Paolo Bonolis che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra sfide, prove e risate. Che non mancano mai. La redazione della trasmissione “Ciao Darwin”, in attesa della messa in onda, sta cercando delle persone da inserire nel programma. Ecco i profili richiesti, come fare a partecipare e come candidarsi.

Quali sono le figure richieste a Ciao Darwin

La redazione della trasmissione Ciao Darwin ha fatto sapere che sta cercando delle persone. A patto, però, che abbiamo una di queste caratteristiche:

Altruisti (volontariato e non profit)

Spirituali

Oziosi

Cantanti e musicisti melodici in lingua italiana

Olistici & New Age

Ricercatori dell’occulto e del paranormale

Donne over 40

Modelle e Modelli

Lavoratori del primo e secondo settore

Appartenenti al mondo della ristorazione tradizionale e popolare

Traditi in amore

Amanti del denaro

Taglie forti uomo e donna

“Nati ai bordi di periferia”.

Come candidarsi

Per partecipare al casting (solo maggiorenni) potete inviare una email a m.mastrodonato@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico e una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv). Insomma, tentar non nuoce. D’altra parte l’attesa per Ciao Darwin è tanta: l’ultima edizione è andata in onda nel 2019 e sono quasi quattro anni che il pubblico non aspetta altro!

A Roma i casting ci saranno il 16 febbraio.

Quando inizia Ciao Darwin 2023

Ciao Darwin, salvo cambiamenti del palinsesto, prenderà il via venerdì 17 marzo alle 21.30 circa, sempre su Canale 5. Tutte le puntate si potranno vedere in streaming o in replica (gratuitamente) sul portale Mediaset Infinity. Al fianco di Paolo Bonolis, conduttore storico della trasmissione, ci saranno Luca Laurenti e la ‘Madre Natura’ di turno.