Ciao Darwin 9, chi è padre natura: nome, età, Instagram, foto

Ciao Darwin è arrivata alla nona edizione, tra tira e molla negli anni, ma non finisce di stupire: stasera torna “padre natura”.

Ciao Darwin resta una garanzia. Il programma, giunto alla nona edizione, piace ai fan e sorprende ogni settimana. Le regole restano le stesse: una tenzone perenne che sfida l’evoluzione a colpi di dibattito, prove di coraggio e simpatia. A tenere le fila di questo “carrozzone” goliardico, Paolo Bonolis e Luca Laurenti: i due sono insieme da una vita. Il duo artistico non solo funziona, ma rende. Hanno provato a separarsi in passato, ma non è servito.

Uniti sono una forza. La stessa che convince le pubblicità e gli sponsor a investire su di loro. Il programma, infatti, nonostante sia datato, è arrivato a fare quasi il 22% di Share ogni sera. Dati particolarmente confortanti che dimostrano quanto sia Bonolis che Laurenti non hanno sofferto l’usura del tempo, ma sanno coltivare al meglio una rendita che frutta – sul piano mediatico ed economico – da anni.

Ciao Darwin 9, arriva padre natura: chi sarà

Una ruota che gira costantemente a cui Bonolis non solo è grato, ma mostra anche profondo rispetto. Lo stesso stato d’animo che gli ha fatto dire: “Forse smetto”. Non è una novità che il conduttore vorrebbe ritirarsi. L’ha dichiarato poco dopo la separazione dalla moglie su Vanity Fair: “Potrei anche ritirarmi dopo quest’anno. L’importante è non fare le cose meccanicamente”. Ha bisogno di sentire nuovi stimoli, Paolo Bonolis, ma nel frattempo continua a macinare successo con un suo cult.

Cosa deciderà di fare alla fine di quest’anno lo sa solo lui. E forse Laurenti, a cui è strettamente legato. Intanto, tornando al presente: Ciao Darwin comincia alle 21.25. Forse leggermente più tardi a causa dello spostamento cronologico della prima serata, ma il divertimento è assicurato. Nella nuova puntata si sfideranno Milf contro Teen: le squadre sono capitanate rispettivamente da Elenoire Casalegno e Lavinia Abate. In una puntata di sole donne ci sarà padre natura: non è la prima volta che il ruolo di metronomo spetta a un maschio. Solitamente è madre natura ha stuzzicare il pubblico.

Nome, età, Instagram e foto di padre natura

Ma come si chiama? Padre natura sarà Lukasz Zarazowski. Ha 30 anni, è alto 1 metro e 88, nel 2017 ha partecipato al concorso Mister Polonia. Come riporta Tag24 nonostante sia arrivato in finale, il titolo è andato a Jakub Kucner. Nel 2021 è apparso al casting del reality show polacco Top Model insieme alla sua compagna e alla figlia che al tempo aveva 16 mesi, Gloria. Ha un profilo Instagram che conta oltre 87mila followers.

I precedenti

Stavolta, invece, essendo le quote rosa in maggioranza, si opta per l’uomo. Non è ancora chiaro chi scenderà le scale durante la diretta e terrà le fila della sfida nel corso della puntata. È possibile però dire che non è il primo “papà” su Ciao Darwin. A precederlo sono stati Emilio Contaldo, Filippo Melloni e Terrance Miguel Hay. Nuova puntata, altrettante sorprese. Con la certezza di poterla rivedere su Mediaset Infinity.