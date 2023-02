Ciao maschio su Rai 1: ecco chi sono gli ospiti di sabato 4 febbraio 2023

Torna “Ciao Maschio” su Rai 1, il programma condotto in piena notte dalla neo-conduttrice Nunzia De Girolamo. Come ogni sabato notte, il programma condotto dall’ex parlamentare dall’ex Ministra va in onda subito dopo la conclusione della puntata di “Tali e Quali”. Un programma dove la De Girolamo intervista e racconta ospiti maschili di grande notorietà televisiva.

Gli ospiti di “Ciao maschio” questo sabato

Per la nuova puntata tra il 4 e 5 febbraio, Nunzia avrà il piacere d’intervistare la Gialappa’s Band, rappresentata per l’occasione da Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Con i Gialappi, sono cresciute su Italia Uno tutte le generazioni che hanno vissuto gli Anni ’90 e il 2000, tra gag, risate e soprattutto strafalcioni televisivi. Proprio nel noto programma satirico di Mediaset, hanno mosso i primi passi nello spettacolo televisivo volti come Aldo, Giovanni e Giacomo, Fabio De Luigi e Maurizio Crozza, oltre che Luciana Littizzetto.

Le interviste non si fermeranno qui. Infatti Nunzia guarderà anche al mondo dello sporto, in questo caso il nuoto: per il suo programma, avrà il piacere di ospitare l’ex nuotatore e campione del mondo Filippo Magnini. Dopodiché, si tornerà in aria di satira, questa volta intervistando Fabrizio Biggio. Oltre a essere l’attuale spalla di Fiorello in Viva Rai2, Biggio è conosciuto anche per la sua esperienza comica con Francesco Mandelli, nell’esperienza de “I soliti idioti” su MTV Italia.

Questa, fu una delle coppie conosciute del programma e soprattutto una delle ultime fiamme che tenne incollato il pubblico al canale musicale, che in televisione aveva lanciato volti come Alessandro Cattelan, Jovanotti, Camila Raznovich, Daniele Bossari, Victoria Cabello e Pif. Come fa notare anche Nunzia De Girolamo, “Ciao Maschio” sospenderà una settimana le trasmissioni per lasciare lo spazio alle dirette del Festival di Sanremo 2023, che notoriamente si protraggono fino a tarda notte tra momenti di musica italiana e le interviste a personaggi famosi.