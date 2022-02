Ciprian Aftim, chi è il corteggiatore di Andrea Nicole a Uomini e Donne

Uomini e Donne, uno dei love game più seguiti d’Italia, sta continuando. Puntata dopo puntata i colpi di scena non mancano mai, nuovi amori sbocciano e nuove uscite ci sorprendono. Sempre sotto la guida di Maria De Filippi, in queste ore, non si fa che parlare di lui: Ciprian Aftim.

Ciprian Aftim a Uomini e Donne: Andrea Nicole o Roberta?

Occhi azzurri, biondo, fisico scolpito: un vero adone greco che sta facendo impazzire le fan a casa… e non solo. Come i seguaci del programma sapranno Ciprian sembra già aver fatto colpo su una tronista di questa nuova edizione; era arrivato nel programma per un appuntamento al buio ma poi il motivo della sua permanenza è diventata lei: Andrea Nicole.

Come sappiamo Ciprian ha già intristito il cuore di Roberta, l’altra tronista, che non è stata scelta del bel 29enne. Intanto con Andrea le cose sembrano andar molto bene, tanto che lei ha deciso di sceglierlo per la prima esterna. Ma che dite scopriamo qualcosa in più su di lui???

Ciprian Aftim: chi è, dove vive, origini, età, curiosità

Ciprian Aftim, come dicevamo, ha 29 anni e di lavoro fa il fisioterapista e il personal trainer. E’ nato in Romania ma vive in Italia da quando era bambino. Molte delle cose che sappiamo di lui sono emerse grazie a un’intervista da lui rilasciata a Bedifferent: “A undici anni mi sono trasferito in Italia per riunirmi con i miei genitori. Avevano dovuto lasciare il nostro Paesi per questioni lavorative”.

Sempre nell’intervista racconta di aver sofferto di bullismo da piccolo anche per il suo essere sovrappeso. “Gli altri bambini non mi vedevano di buon occhio non solo per il mio aspetto ma anche per via delle mie origini“. Ad oggi però Ciprian è laureato in fisioterapia e si è stabilito a Roma dove ha frequentato medie e liceo.

E’ a Uomini e Donne come corteggiatore ma non è la sua apparizione tv! E’ stato su House Party di Canale 5 nel 2016.

Ciprian Aftim: Instagram

Su Instagram ha due profili: uno per l’attività lavorativa e uno personale e privato.