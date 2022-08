Claudia Cardinale ricoverata ‘contro la sua volontà’ in una casa di riposo. Cosa sappiamo sull’attrice

È mistero sulle condizioni di Claudia Cardinale, la nota attrice che ora, stando a quanto riportato dal portale Dagospia, sarebbe ricoverata in una casa di riposo di Parigi. Niente di strano, se non fosse che la Cardinale pare sia lì ‘contro la sua volontà’.

Che fine ha fatto Claudia Cardinale?

“Si sparge sempre di più la voce che Claudia Cardinale non viva più nel suo appartamento parigino” – si legge sul portale Dagospia. Pare che l’attrice, nata a Tunisi, sia ricoverata in una casa di riposo, ma non ‘secondo la sua volontà’. Ora, quindi, restano tanti perché, molte domande e troppi dubbi: che fine ha fatto?

Il suo ultimo post su Instagram

Quello che è certo è che è tutto avvolto nel silenzio. L’ultimo post su Instagram risale al 26 aprile scorso, quando l’attrice ha aggiornato i suoi followers e ha pubblicato, pochi giorni dopo la morte di Jacques Perrin, un fotogramma tratto dal film ‘La ragazza con la valigia’. Poi da quel giorno il buio. Nessun post, nessuna didascalia, nessuna storia. E quell’indiscrezione che la vedrebbe ‘rinchiusa’ in una casa di riposo.