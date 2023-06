Claudia Endrigo, chi è la figlia di Sergio Endrigo: età, lavoro, oggi, la mamma, marito, foto e Instagram

[adrotate group="9"]

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre all’attore australiano Russell Crowe, premio Oscar, che oggi si presenterà nelle vesti di musicista, anche Claudia Endrigo, la figlia del grande Sergio morto 18 anni fa. E che proprio oggi avrebbe compiuto 90 anni.

Cosa sappiamo su Claudia Endrigo, la figlia di Sergio Endrigo

Claudia Endrigo è nata nel 1965 e tutti la conosciamo come la figlia di Sergio Endrigo, il grande artista, e della mamma Lula. Lei, infatti, è nata dall’amore tra il cantautore, che proprio oggi avrebbe compiuto 90 anni, e sua moglie Maria Giulia Bartolucci. Claudia ha dedicato, e continua a farlo, la sua vita alla memoria paterna, tant’è che ha scritto anche un lungo libro sul padre e artista. Il libro si chiama Sergio Endrigo, mio padre. Artista per caso edito da Feltrinelli con una prefazione di Claudio Baglioni.

Claudia parla del padre sempre con tanta gioia, lo ricorda come un uomo semplice dal cuore puro. I due avevano un legame molto forte, nonostante il problema con l’alcool di lui, Claudia ne parla come un uomo generoso e buono. La donna in un’intervista rilasciata a Famiglia Cristiana qualche tempo fa ha parlato anche della malattia, che ha colpito il padre: “In accordo con il medico lo curavamo a sua insaputa con gli antidepressivi e smisi naturalmente di bere. Era stato anche un gran fumatore, ma aveva smesso”. “Lui non era l’alcolizzato classico che beveva alla mattina, lui beveva alla sera, diceva che beveva per dimenticare, ma invece gli faceva effetto contrario” – ha spiegato la donna ai microfoni di Serena Bortone.

La vita privata

Della vita privata di Claudia non sappiamo quasi nulla, quasi certamente non è sposata perché si definisce uno Spirit libero. Ha molti amici, ama cucinare e prendersi cura dei cani.

Claudia Endrigo su Instagram

Claudia potete trovarla sui social con la pagina del padre @sergioendrigo_official che gestisce lei. La donna, inoltre, ha anche un profilo Instagram: @claudiaendrigo, dove vanta pochi followers. E dove, nella biografia, non lascia spazio a dubbi: “Dedico la mia vita alla memoria di papa’, Sergio Endrigo”.