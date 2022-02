Claudia Ferri, chi è la truccatrice amica di Anna Tatangelo: età, prima, Instagram, fidanzato

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Claudia Ferri, ma conosciamola meglio!

Claudia Ferri: chi è, età, carriera

Claudia Ferri, all’anagrafe Claudio, è una nota make up artist, molto amica di Anna Tatangelo. I due sono sempre stati inseparabili, ma Claudio col tempo ha deciso di diventare quello che ha sempre sentito di essere: una donna. Ora è Claudia, è bellissima, ed è sempre molto vicina alla cantante, che a Sanremo nel 2008 gli aveva dedicato la canzone ‘Il mio amico’. Claudia, proprio come la Tatangelo, è originaria di Sora e in un’intervista rilasciata a Gay.it ha raccontato: ‘Oggi mi sento realizzata, sono felice. Sono quella che ho sempre voluto essere. Ho passato un periodo difficile, non riuscivo a vedermi con i pantaloni e mi sentivo a disagio. Camuffavo il tutto’. Claudia Ferri ha deciso di cambiare sesso a 40 anni, ha aspettato il momento giusto e ora è finalmente serena con se stessa.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @claudiaferri1 vanta oltre 13.000 followers.