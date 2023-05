Claudio Cecchetto: chi è, età, carriera, patrimonio, chi è la moglie Maria Paola Danna, figli, altezza, Instagram, Jody Cecchetto

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Claudio Cecchetto: produttore, DJ, conduttore radio-televisivo, Cecchetto è senza dubbio uno dei protagonisti della scena musicale italiana (ma non solo). Cerchiamo allora di saperne su di lui ripercorrendone la carriera!

Una carriera di successi per Claudio Cecchetto

Claudio Cecchetto, prima di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo, aveva conseguito il diploma di Perito Termotecnico all’ITIS Feltrinelli di Milano. Poi, per volere dei genitori, si era anche iscritto all’Università (l’odierna Scienze e tecnologia alimentare) salvo poi lasciare gli studi per dedicarsi anima e corpo alla musica, la sua vera vocazione e passione. Oggi ha 69 anni: è nato a Ceggia il 19 aprile del 1954. Il suo nome è accostato a diversi festival di successo come Sanremo, Festival Bar e nel corso della sua brillante carriera ha fondato Radio Deejay e Radio Capital. Cecchetto è conosciuto per essere stato il talent scout di numerosi artistici come Gerry Scotti, Fiorello, Amadeus, Nicola Savino, Marco Baldini. E ancora, lui è dietro gli 883, Paola e Chiara, Sabrina Salerno, Sandy Marton, Dj Francesco e tanti altri. Insomma, una carriera brillante e un successo dopo l’altro: dal 2019, tra l’altro, ricopre il ruolo di direttore artistico del parco divertimenti Zoomarine a Pomezia.

La vita privata di Claudio Cecchetto, la moglie Maria Paola Danna

Ma che dire della sua sfera sentimentale? Il produttore è sposato con Maria Paola Danna dal 1992: quest’anno festeggeranno 31 anni di matrimonio. Dal loro amore sono nati due figli: Jody Daniele nel 1994, che nella vita lavora come attore, e Leonardo nato nel 2000.

Claudio Cecchetto: Instagram

Cecchetto è molto attivo sui social e i suoi canali sono aggiornati spesso. In particolare ha un profilo Instagram e con l’account @claudiocecchetto vanta oltre 100mila followers.