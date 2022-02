Claudio Gioè: chi è, età, carriera, film, Makari 2, moglie, figli, Pilar Fogliati, dove vive, Instagram, famiglia, chi è la compagna

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Claudio Gioè, protagonista della fiction Makari.

Claudio Gioè: chi è, età, carriera, film, Makari e serie tv

Claudio Gioè è nato a Palermo il 27 gennaio del 1975 ed è un noto attore. Ha studiato al Liceo Classico Giuseppe Garibaldi di Palermo, poi si è trasferito a Roma dove si è diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Nel 1998 ha esordito sul grande schermo con Luca Guadagnino nel film The Protagonists. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro al cinema. Ma non solo. In televisione ha recitato in diverse miniserie e fiction e da lunedì scorso è di nuovo sul piccolo schermo, su Rai 1, con la seconda e imperdibile stagione di “Makari”.

Chi è la fidanzata di Claudio Gioè: vita privata

Claudio Gioè a lungo è stato fidanzato, per ben 4 anni e mezzo, con una collega, Pilar Fogliati, una delle protagoniste della fiction ‘Cuori’ e ‘Un passo dal cielo’. La loro storia, però, è finita da tempo e ora nulla si sa sulla vita sentimentale dell’attore. E’ molto riservato e geloso della sua sfera più intima, quella lontana dai riflettori.