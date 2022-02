Claudio Gioè a Sanremo 2022: chi è, età, carriera, film, Makari, chi è la compagna, altezza, vita privata

Sta per debuttare la 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 e i primi big in gara saliranno sul palco dell’Ariston. Ma non gli ospiti speciali non mancheranno: dopo i Maneskin e i Meduza, arriverà anche Claudio Gioè, che presto tornerà su Rai 1 per la fiction ‘Makari’. Ma conosciamolo meglio!

Claudio Gioè: chi è, età, carriera, altezza

Claudio Gioè è nato a Palermo il 27 gennaio del 1975 ed è un noto attore. Ha studiato al Liceo Classico Giuseppe Garibaldi di Palermo, poi si è trasferito a Roma dove si è diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Nel 1998 ha esordito sul grande schermo con Luca Guadagnino nel film The Protagonists. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro al cinema. Ma non solo. In televisione ha recitato in diverse miniserie e fiction e da stasera tornerà protagonista su Rai 1 con “Makari”.

Claudio Gioé: vita privata, chi è la fidanzata

Claudio Gioé è molto riservato e della sua vita privata si sa veramente poco. Non è sposato e non ha figli. In passato è stato fidanzato per 4 anni con l’attrice Pilar Fogliati.

Claudio Gioé: Instagram

L’attore non ha un profilo social su Instagram.