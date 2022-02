Claudio Simonetti, chi è il compositore: età, carriera, Goblin, figli, chi è la moglie, colonne sonore

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il compositore Claudio Simonetti, ma conosciamolo meglio!

Claudio Simonetti, chi è il compositore: età, carriera, Goblin

Claudio Simonetti è nato a Sao Paulo il 19 febbraio del 1952 ed è un compositore e musicista italiano, fondatore del gruppo progressive rock Goblin. E’ conosciuto per aver composto molte colonne sonore, tra cui quelle dei film di Dario Argento Profondo Rosso, Suspiria, Phenomena, Opera, Non ho sonno, Il cartaio, La terza madre, Dracura 3D. Ma anche quelle di Zombi e Wampyr di George A.Romero.

Chi è il padre di Claudio Simonetti: età e carriera

Claudio, figlio di Enrico Simonetti, è nato in Brasile, poi è tornato in Italia quando aveva 11 anni e ha iniziato a studiare composizione e pianoforte al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Ha cominciato la sua carriera come tastierista in un gruppo, poi ha fondato i Goblin e con loro ha registrato, tra i tanti, anche Profondo Rosso, che vende oltre 3 milioni di copie.

Ma non solo. Simonetti ha composto anche la musica del brano Gioca Jouer, tormentone di Claudio Cecchetto e ha collezionato un successo dopo l’altro nella sua brillante carriera: nel 2021 ha ricevuto il Premio alla Carriera Costa Rossa Festival delle Arti.