Prima le classifiche parziali stilate dalla giuria ‘tecnica’ nel corso delle prime due serate, poi il ruolo centrale del pubblico da casa e della giuria demoscopica 1000 che nella terza puntata del Festival di Sanremo 2022, quella andata in onda ieri, hanno avuto finalmente la possibilità di votare il preferito. E alla fine è stata resa pubblica la classifica, che almeno per il momento vede sul podio Mahmood e Blanco (che sembrano essere i preferiti), Elisa e Gianni Morandi. Ma come si vota? E quali sono i numeri da digitare?

Codici Televoto Sanremo 2022: i numeri per votare i cantanti in gara

I codici, nella serata di ieri, sono stati svelati al pubblico in base all’ordine di uscita della cantante. E sarà così per tutte le altre puntate in cui i telespettatori potranno votare (con i codici che ovviamente cambieranno di giorno in giorno). Per quanto riguarda la terza puntata, questi erano i codici:

Giusy Ferreri – Codice 01

Highsnob e Hu – Codice 02

Fabrizio Moro – Codice 03

Aka7even – Codice 04

Massimo Ranieri – Codice 05

Dargen D’Amico – Codice 06

Irama – Codice 07

Ditonellapiaga e Rettore – Codice 08

Michele Bravi – Codice 09

Rkomi – Codice 10

Mahmood e Blanco – Codice 11

Gianni Morandi – Codice 12

Tananai – Codice 13

Elisa – Codice 14

Rappresentante di Lista – Codice 15

Iva Zanicchi – Codice 16

Achille Lauro – Codice 17

Matteo Romano – Codice 18

Ana Mena – Codice 19

Sangiovanni – Codice 20

Emma – Codice 21

Yuman – Codice 22

Le Vibrazioni – Codice 23

Giovanni Truppi – Codice 24

Noemi – Codice 25.

Come si vota a Sanremo 2022 e quanto costa?

Il televoto con chiamata telefonica può essere effettuato dalle utenze fisse in Italia di Wind Tre, Tim, A24 Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom e Irideos, mentre non è possibile farlo da telefono pubblici, telefono cellulari o da utenze fisse all’estero. Da telefono fisso bisognerà chiamare il numero 894.001, attendere il messaggio telefonico di risposta e digitare il codice di identificazione della canzone. E’ possibile votare anche tramite SMS, ma questo può accadere solo se effettuato unicamente da utenze mobili degli operatori telefonici TIM, Vodafone, Wind Tre, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad, Ho mobile e si può fare inviando un messaggio al numero 475.475.1, con il codice a due cifre di identificazione dell’artista-canzone. Ma quali sono i costi? Per ogni chiamata da utenza fissa all’utente verrà addebitato un importo di euro 0,51 IVA inclusa, mentre per ciascun SMS l’importo è di 0.50 euro IVA inclusa per messaggi inviati da utenze TIM, Poste Mobile, Coop Voce, Iliad, mentre è di 0.51 euro IVA inclusa per quelli mandati da Vodafone, Ho Mobile, Wind Tre.