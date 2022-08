Morta Anna Rita Luceri, la comica di Zelig aveva 48 anni: la malattia fulminante

Lutto nel mondo dello spettacolo. A soli 48 anni si è spenta Anna Rita Luceri, la comica del noto trio Ciciri e Tria, che pare abbia combattuto contro una malattia fulminante. Una battaglia che, però, non è riuscita purtroppo a vincere. E oggi è arrivata la triste notizia, quella che nessuno si aspettava.

Chi era la comica Anna Rita Luceri del trio Ciciri e Tria

Come riporta il Quotidiano di Puglia, l’attrice e cantante è morta a causa di una malattia, che l’ha stroncata e portata via in soli 10 giorni. Lei, originaria di Martano, aveva iniziato la sua carriera con il trio Ciciri e Tria, composto da Francesca Sanna e Carla Calò. Poi, circa due anni fa, Anna Rita aveva deciso di proseguire da sola, non prima però di essere salita con le colleghe, che oggi piangono la sua scomparsa, sui palchi di Zelig e Tu si que vales. Insieme, infatti, avevano messo in scena sketch divertenti, che di fatto avevano aperto al trio le porte del successo.

Il messaggio del trio

Tra incredulità e dolore le amiche ed ex colleghe di lavoro hanno pubblicato un post per ricordare Anna Rita Luceri. Una foto di loro tre insieme e una didascalia commovente: ‘Stretta a noi, per sempre‘. Commovente anche il messaggio pubblicato sui social dalla sorella dell’attrice:

“Anna Rita nostra! Avremmo dovuto capirlo

dalla luminosità dei tuoi occhi, dalla generosità del tuo sorriso, dalla profonda dolcezza della tua voce, dalla minuziosa precisione con cui facevi ogni cosa, dimostrandoci di aver conosciuto l’armoniosa geometria dell’Universo, che tu non eri di questo mondo. Custodiremo i doni che ci hai lasciato, il tuo amore di moglie e mamma, la tua devozione di figlia e sorella, l’amicizia di cui eri capace, come segni preziosi di quanto Dio ci abbia amato, eleggendoci come tua dimora terrena per questi 48 anni. Accompagnata da Maria Santissima Assunta in Cielo, bentornata a Casa, creatura celeste”.