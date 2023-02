Come è morta Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi: età e malattia

Si è spenta nella notte Lucia Zagaria, la moglie dell’attore e comico Lino Banfi. A darne comunicazione è stata la figlia Rosanna attraverso in un post diffuso sui social mentre Lino Banfi per ora non ha ancora rilasciato dichiarazioni. La donna sarà ricordata a Oggi è un altro giorno la trasmissione televisiva del pomeriggio di Rai 1 condotta da Serena Bortone in onda a partire dalle ore 14.00.

La malattia di Lucia Zagaria moglie di Lino Banfi

La donna era malata da tempo e soffriva di Alzheimer. Nella foto pubblicata da Rosanna Banfi si vede la mamma come non lo è potuta essere in questi ultimi anni, in cui la malattia l’ha devastata. Per questo la figlia ha scritto: “Ciao mami, ora sei di nuovo così”. Da parte dell’attore pugliese non è ancora arrivata nessuna parola, nessun commento. Lino Banfi è chiuso nel suo dolore. La figlia Rosanna, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, aveva raccontato qualche tempo fa della malattia della mamma ai telespettatori:

“Da un po’ di anni mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l’unione familiare”.

Il legame tra Lino Banfi e la moglie

La donna aveva 85 anni. Lino Banfi era molto legato alla moglie e avevano festeggiato 60 anni di matrimonio. La coppia si era sposata nel 1962 e da quel giorno non si erano più separati tanto da aver espresso in più di un’occasione, anche al Pontefice, la volontà di andarsene insieme. L’idea di restare l’uno senza l’altra o viceversa era una delle preoccupazioni della coppia. Ora però Lucia Zagaria non c’è più.

