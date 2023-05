Morta Maria Giovanna Maglie: ‘Adesso è in pace’

Non ce l’ha fatta la giornalista e opinionista Maria Giovanna Maglie: dopo una lunga malattia, il suo cuore ha smesso di battere. A dare la brutta notizia del decesso l’amica di sempre Francesca Chaouqui, che sui social ha scritto: “Amici miei, Maria Giovanna Maglie è tornata questa mattina alla chiesa del padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”.

Il malore di Maria Giovanna Maglie, poi la morte della giornalista: aveva 70 anni

Maria Giovanna Maglie alla fine del 2022 aveva fatto sapere di avere dei problemi di salute e di essere stata ricoverata per circa due mesi. Ed era stata sempre lei a far sapere sui social, lì dove era molto attiva e pubblicava foto dal letto di un ospedale, di aver avuto un malore durante la maratona elettorale del programma Quarta Repubblica, il talk show di Rete 4 condotto da Nicola Porro. La giornalista ha lottato fino alla fine, ma non ce l’ha fatta: si è spenta questa mattina a Roma, città dove viveva da tempo, all’età di 70 anni.

+++Amici miei, @mgmaglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace. +++ — Francesca Chaouqui (@FrancescaChaouq) May 23, 2023

Chi era Maria Giovanna Maglie, la carriera

Maria Giovanna Maglie è nata a Venezia il 3 agosto del 1952 ed è morta oggi a Roma, città dove si era trasferita nei primi anni ’60. Laureata in filosofia alla Sapienza, dal 1979 al 1987 ha lavorato per l’Unità come inviata in America Latina, poi ha deciso di lasciare quel giornale per divergenze ideologiche con il Partito Comunista Italiano e nel 1989 è stata assunta in Rai. Nel 1990, invece, allo scoppio della prima guerra del Golfo, è stata inviata in Medio Oriente per il TG2, poi è diventata corrispondente di New York. Nel corso della sua carriera ha collaborato con il Giornale, Il Foglio, la Rai, ha scritto alcuni libri e nel 2011 ha realizzato per Rai Cinema il film documentario Istanbul la sublime. Maria Giovanna Maglie è stata editorialista di politica statunitense per Dagospia e per quel sito ha commentato la campagna elettorale del 2016 per la presidenza degli Stati Uniti d’America.