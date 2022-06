Morto Jean-Louis Trintignant: l’attore francese aveva 91 anni

È lutto nel mondo del cinema francese (e non solo). All’età di 91 anni oggi è morto il noto attore Jean-Louis Trintignant, che tra l’altro è stato protagonista con Vittorio Gassman nel memorabile e indimenticabile film ‘Il sorpasso’ del 1962.

Chi era Jean-Louis Trintignant e il film ‘Il Sorpasso’

Jean-Louis Trintignant, figlio di un industriale, negli anni ’50 ha studiato teatro, poi ha esordito e ha avuto successo nel film di Roger Vadim E Dio creo la donna, al fianco dell’iconica Brigitte Bardot. Nel 1962, come anticipato, ha recitato al fianco di Vittorio Gassman nel capolavoro Il Sorpasso, per la regia di Dino Risi, dove ha interpretato il ruolo del timido studente Roberto Mariani.

Il grande successo del film Un uomo, una donna gli ha assicurato la fama di star internazionale e ha recitato in numerose pellicole, come:

Il conformista

Z – L’orgia del potere

La donna della domenica

Il deserto dei tartari

Finalmente domenica

Poi, tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90 l’attore ha deciso di diradare la sua attività per problemi di salute, conseguenti a un incidente stradale.

Come è morto

Oggi la terribile notizie: l’attore francese, figura chiave del cinema e del teatro, è morto. A dirlo, in un comunicato, la moglie Mariane Hoepfner Trintignant. Jean-Louis è morto ‘serenamente di vecchiaia, questa mattina, nella sua casa, nel Gard, circondato dai suoi cari’.

La vita privata, matrimonio, figlia

L’attore nel 1954 ha sposato l’attrice Stephane Audran, da cui si è separato due anni dopo. Dopo il divorzio e una breve relazione con la collega Brigitte Bardot, ha sposato nel 1960 Nadine Marquand, attrice, scenografa e regista, da cui ha divorziato nel 1976. Da quell’amore, però, sono nati tre figli: Marie, Pauline e Vincent.

La morte delle figlie Pauline e Marie

Pauline, purtroppo, nel 1969, quando aveva appena 10 mesi, è morta per la sindrome delle cosiddette morti bianche, mentre Marie, che ha recitato al suo fianco in una decina di produzione cinematografiche e televisive, è morta nel 2003 per lesioni inflittele dal compagno Bertrand Cantat. Nel 2000 l’attore ha sposato Marianne Hoepfner, una pilota e sua ultima moglie.

