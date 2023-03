Come è morto Paolo Limiti: cause e malattia del conduttore di Rischiatutto

È tutto pronto per una nuovissima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier, oggi ci saranno attimi molto speciali perché verrà ricordato il mitico paroliere Paolo Limiti. In studio ci saranno Justine Mattera, la sua compagna di vita e anche Giovanna, la storica amica. Sapete che malattia aveva e com’è morto? Ve lo raccontiamo noi!

La malattia di Paolo Limiti

Paolo Limiti è stato un grande conduttore e paroliere italiano che ha segnato la storia della tv. Non solo, si è dedicato anche alla musica collaborando con grandi nomi come Mina, Mia Martini e Albano e Romina. La sua scomparsa ha segnato una grave perdita nel cuore di tutti, ma quale malattia aveva? Nel 2016, un anno prima della morte, gli era stato diagnosticato un tumore al cervello. La situazione sembrava piuttosto grave, tanto che venne operato dopo un paio di giorni. Al suo fianco è sempre rimasta Giovanna, l’amica di una vita.

Com’è morto?

Paolo Limiti ha avuto il tumore per un anno intero e ha dovuto fare diversi ricoveri e cicli di chemioterapia, ma sembrava non abbattersi mai. Giovanna ricorda sempre con grande dolcezza i momenti in cui andava a trovarlo in ospedale. Ha raccontato: “Quando si ammalò mi disse: ‘Appena sto meglio, facciamo quel bel programma di canzoni napoletane, perché tu canti bene’”. Sembrava che si sarebbe ripreso, lui credeva davvero che sarebbe tornato in forze e sarebbe tornato a fare il lavoro che tanto amava davanti le telecamere della Rai. Nonostante gli sforzi dei medici e del suo corpo che, nonostante avesse quasi 80 anni, volesse ancora continuare a vivere, la malattia non gli ha lasciato scampo. Così, Paolo Limiti ci ha lasciati il 27 giugno 2017.

Le cause della morte

Il grande paroliere e conduttore Paolo Limiti è morto all’età di 77 anni e la sua tomba si trova presso il cimitero di Lambrate a Milano. Le cause della morte sono state attribuite al tumore al cervello che gli era stato diagnosticato l’anno prima. Se n’è andato durante una tranquilla giornata che stava trascorrendo nella sua casa di Milano lasciando un grande vuoto in tutti i suoi fan.