Morto Tony Binarelli: il mago della tv aveva 81 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo (e non solo). Tony Binarelli, lo storico mago della tv degli anni ’90, è morto all’ospedale Sandro Pertini di Roma, stroncato da una lunga malattia: si è spento, quindi, a 81 anni. E la sua battaglia si è conclusa così.

La malattia di Tony Binarelli

In un’intervista rilasciata a Fanpage in occasione del suo 81esimo compleanno, Tony Binarelli non aveva nascosto la paura: ‘Temo la malattia. Arrivare a non capire più niente, perdere il proprio spirito. Ecco sì, la malattia mi fa paura”. La stessa malattia che ora l’ha portato via, dopo tanti anni di ‘lotta’.

La carriera e i successi in tv

Tony Binarelli, da sempre appassionato di illusionismo, micromagia e cartomagia, ha debuttato in televisione come professionista nel 1972. Ha preso parte a diversi programmi negli anni ’90, come Domenica In condotta da Corrado e ha ideato e condotto molte trasmissioni di magia. Nel corso della sua brillante carriera, il mago ha ricevuto molti premi e riconoscimenti sì nazionali, ma anche internazionali e per oltre un decennio si è dedicato alla formazione di giovani prestigiatori.