Come è umano lei, la fiction Rai su Paolo Villaggio: ecco quando inizia

A l via i lavori per la fiction “Come è umano lei”, dedicata all’intramontabile Paolo Villaggio. Le riprese partiranno questa estate, con la regia di Luca Manfredi, figlio di Nino, il quale aveva già diretto “Permette? Alberto Sordi”. Diretta da Ocean Production, la curiosità sulla produzione è tanta ma al momento i dettagli sul cast sono top secret.

Elisabetta Villaggio: chi è, età, carriera, marito, oggi, libri, Paolo Villaggio, Instagram

Come è umano lei: la fiction dedicata a Paolo Villaggio

Come prevedibile, cresce la curiosità di sapere chi vestirà i panni dell’iconico protagonista! Come non pensare al più celebre imitatore di Paolo Villaggio, ovvero Victor Quadrelli che a seguito di Italia’s Got Talent è diventato molto noto sui social ma anche in radio e sul piccolo schermo. Tuttavia, come già detto, c’è ancora uno strettissimo riserbo sulla produzione, così come non è noto l’identikit del protagonista. Sicuramente, gli appassionati del celebre attore non avranno potuto non notare come la frase che da il nome alla produzione rappresenti una delle sue battute più note, un vero e proprio tormentone. In particolare, la battuta “Come è umano lei” veniva pronunciata da Villaggio quando si impersonava nei panni di Giandomenico Fracchia, una delle sue maschere più celebri e che ha anticipato di qualche anno l’uscita di Fantozzi.

La carriera

La carriera di Paolo Villaggio è davvero sconfinata. Cominciata nel 1969 e andata poi avanti in tutti i settori dello spettacolo con il massimo del profitto. Un’attività, un lavoro, quello di Villaggio davvero eclettico e che può contare innumerevoli successi e collaborazioni. Ne sono un esempio il premio con il Leone d’oro alla carriera ottenuto nel 1992 mentre qualche anno dopo, negli anni Duemila, quando gli fu assegnato il Pardo d’onore al Festival di Locarno. Un successo senza tempo il suo che gli è valso anche il paragone con le maschere più importanti del grande cinema americano quali ad esempio, Stan Laurel, Oliver Hardy e Charlie Chaplin.