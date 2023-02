Lutto nel mondo della musica a causa della morte dello speaker radiofonico Joe Violanti. Il conduttore aveva 63 anni e nella sua lunga carriera ha lavorato per numerose radio, da RTL 102.5 a RDS, passando per Rai Radio 2, Radio Kiss Kiss e Radio 105. Ad annunciare la triste notizia è stato Charlie Gnocchi, con il quale aveva condotto tanti programmi.

Chi era Joe Violanti

Joe Violanti, all’anagrafe Sergio Violanti era nato a Fidenza il 31 gennaio del 1960. Ha iniziato a lavorare come disc jockey nel 1975 in alcune radio locali e discoteche della provincia di Parma. Parallelamente all’attività radiofonica, negli anni Ottanta Violanti ha iniziato a prendere parte agli spettacoli con il gruppo rock dei Desmodromici, assieme a Charlie che nella band faceva il chitarrista. Proprio con Charlie Gnocchi, nel 1991 formarono la coppia comica ‘Charlie & Joe‘ che rimase in piedi fino al 2004. Numerosi i successi professionali che caratterizzano la carriera del conduttore. Ne sono un esempio tra gli altri, la conduzione della 66esima edizione della cerimonia di premiazione dei Primetime Emmy Awards. Invece, a partire dal 2018 l’uomo ha iniziato a lavorare come autore e conduttore del programma ‘Paese Mio‘, in onda su Rai Radio Live. Momenti delicati e difficili per la famiglia e gli amici di Violanti. Sono stati proprio loro a rendere noto che l’uomo da circa un mese soffriva di un brutto male che non gli ha purtroppo lasciato scampo.

L’amicizia con Charlie Gnocchi

Forte l’amicizia che legava Joe Violanti e Charlie Gnocchi: ‘Joe Violanti era come mio fratello. Era il più bravo della radio. Era una brava persona. Lui sarà sempre con me’. Queste le sentite parole di Gnocchi che non era solamente un collega ma anche un amico. I due hanno lavorato insieme per tantissimo tempo, conducendo numerosi programmi di successo quali ad esempio ‘105 Cee – cercando la Cee che c’è in te! Su Radio 105, ‘Uno mattina estate’ su Rai 1, ‘Gelato Import- Export’, Rai Radio 2 e ‘Alto Godimento’ sulle emittenti RTL 102.5 e RDS.