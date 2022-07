Come sta Brad Pitt? Il racconto della sua malattia

Brad Pitt è malato e da tempo convive con la prosopagnosia, un disturbo neurologico che ora non gli permette di distinguere i visi. A raccontarlo l’attore in un’intervista a cuore aperto rilasciata a GQ, dove ha ripercorso i suoi 10 anni di ‘convivenza’ con la malattia.

Brad Pitt nell’intervista ha raccontato di ‘convivere’ con questa malattia da quasi 10 anni. E ha spiegato che ora ha addirittura difficoltà a riconoscere i visi, a volte anche quelli dei suoi figli. Poi, a cuore aperto, ha detto di non essere mai stato preso sul serio e che a volte viene etichettato come ‘menefreghista’ e ‘snob’, ma in realtà il suo non è egocentrismo. Anzi, tutto il contrario. L’attore ha raccontato di essere malato dal 2013, anche se nessun medico si è mai fatto avanti. E ha ‘giustificato’ così la sua assenza e la sua lontananza dai riflettori.

Cos’è la prosopagnosia

La prosopagnosia è un deficit percettivo acquisito o congenito del sistema nervoso centrale, che impedisce alle persone affette di riconoscere i tratti di insieme dei volti delle persone. Quello che accade proprio a Brad Pitt.

In Italia anche Enrica Bonaccorti, in un’intervista rilasciata nel 2020 alla trasmissione Io e te, ha rivelato di soffrire di questo deficit.