Come sta Gabriel Garko dopo l’infortunio? Cosa è successo a Ballando con le Stelle

Aveva deciso di mettersi in gioco, di scendere in pista e di vestire i panni, almeno per qualche settimana, di ballerino, al fianco della professionista Giada Lini. Ma Gabriel Garko, purtroppo, ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio al braccio, proprio durante le prove di Ballando con le Stelle. E ora i fan sono preoccupati per la sua salute: l’attore questa sera riuscirà a ballare e a gareggiare?

Come si è fatto male Gabriel Garko

Come aveva spiegato Milly Carlucci, padrona di casa di Ballando con le Stelle, Gabriel Garko durante le prove si era fatto male al braccio. E la situazione sembrava molto seria: l’attore, infatti, era stato soccorso, portato a Villa Stuart e curato dai medici. Ora, però, con un tutore, Garko sarebbe pronto a scendere in pista. Lui non si arrende, non molla.

Stasera ci sarà a Ballando con le Stelle?

Gabriel Garko è uscito dalla clinica, ora sta meglio. E ha rassicurato tutti i suoi fan. Tramite le storie dell’amico Nando Moscariello, ha spiegato che la ballerina Giada ha cercato di rivedere la coreografia, di adattarla e che lui ce la sta mettendo tutta per tornare in pista. Riuscirà a ballare questa sera? Al momento non c’è nessuna ufficialità, bisognerà aspettare la puntata per scoprirlo. Tra non poche polemiche, palette alzate, discussioni. E grandi emozioni!